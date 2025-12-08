Підполковник Євгеній Іванов виконував бойове завдання на сході країни.

На сході під час виконання бойового завдання на борту літака Су-27 загинув підполковник Євгеній Іванов. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

"Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, зазначається, що він загинув у бою, але обставини зʼясовуються.

