Під час бойового завдання загинув пілот Олександр Довгач

Довгач був командиром 39 бригади тактичної авіації. Повітряні сили розкрили деталі трагедії.

Герой України, командир 39 бригади тактичної авіації Олександр Довгач загинув на східному напрямку під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook. "Сьогодні вдень, 9 березня 2026 року, на східному напрямку, в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони, загинув полковник Олександр Довгач – командир 39 бригади тактичної авіації, Герой України. Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя", - наголошується у повідомленні.

Як відзначають у Повітряних силах, Довгач був не просто командиром.

"Він був справжнім лідером і бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів", - сказано у повідомленні.

Командир 39 бригади тактичної авіації здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога. Також неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний.

"Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії", - йдеться у повідомленні.

Обставини загибелі встановлюються.

Загибель пілотів на війні

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання на борту літака Су-27 загинув підполковник Євгеній Іванов.

У ніч на 18 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання сталася катастрофа з українським вертольотом Мі-24. Тоді загинув увесь екіпаж, зокрема його командир – Герой України Олександр Шемет, який здійснив останній авіапрорив до заблокованого росіянами заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

А 9 лютого 2026 року стало відомо про загибель екіпажу українського гелікоптера Мі-24 під час виконання бойового завдання.

