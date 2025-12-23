Катастрофа Мі-24: загинув Герой України, який здійснив останній прорив на 'Азовсталь'

Український бойовий гелікоптер розбився під час перехоплення дронів Shahed, усі члени екіпажу загинули.

У ніч із 17 на 18 грудня під час виконання бойового завдання сталася катастрофа з українським вертольотом Мі-24. Унаслідок аварії загинув увесь екіпаж, зокрема його командир – Герой України Олександр Шемет, відомий як пілот, який здійснив останній авіапрорив до заблокованого росіянами заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про загибель повідомив брат військового Юрій Шемет у коментарі "Суспільному". За його словами, того вечора екіпаж отримав наказ вилетіти для перехоплення російських ударних безпілотників Shahed.

"Борт піднявся і підтримував зв'язок із пунктом управління. Згодом радар не зафіксував вертоліт. Це свідчить про його падіння. На місці катастрофи знайдені чотири тіла. Усі члени екіпажу загинули", – розповів він.

Інформацію про втрату екіпажу 18 грудня також підтвердила пресслужба 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка. За даними родичів, трагедія сталася на території Черкаської області. Офіційні висновки щодо причин катастрофи наразі не оприлюднені.

За попередніми даними, вертоліт міг зіткнутися з безпілотником, який не відображався на радіолокаційних засобах, імовірно через надзвичайно низьку висоту польоту.

""Шахед" не був видимий на пункті управління. Люди, які проводили розслідування, кажуть, що з таким випадком раніше не стикалися. Вертоліт отримав критичні ушкодження – фактично був розірваний на частини", – зазначив Юрій Шемет.

Наразі триває розшифровка даних бортового самописця. За попередньою інформацією, жодних технічних несправностей або помилок пілотування не зафіксовано.

"На самописці чітко видно, що всі параметри функціонували належним чином", – додав брат загиблого льотчика.

Хто такий Олександр Шемет

Герой України Олександр Шемет більшу частину життя прожив у Львівській області, де проходив службу після закінчення військового вишу. З 2015 року він брав участь в антитерористичній операції на сході України, а з початком повномасштабного вторгнення захищав Київ.

Звання Героя України з орденом "Золота Зірка" Олександр Шемет отримав за виконання бойового завдання 5 квітня 2022 року – під час останнього авіапрориву на "Азовсталь". Тоді екіпаж під його командуванням доставив до оточеного Маріуполя боєприпаси та медикаменти, а під час повернення евакуював поранених. Попри інтенсивний обстріл, пілот зумів зберегти вертоліт і врятувати людей.

За мужність і професіоналізм він також був нагороджений орденами Данила Галицького та Богдана Хмельницького III ступеня, а також відзнаками "Козацький хрест" I та II ступенів.

