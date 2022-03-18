Російські окупанти в Луганській області обстріляли три населені пункти: потрапили в житлові будинки і лікарню.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Так, російські фашисти сьогодні вранці знову відкрили вогонь по Сєвєродонецьку, Кремінній, Привілля. Кількість жертв і руйнувань уточнюється.
"Окупанти знову цілили з найважчих видів озброєння цілеспрямовано по мирних мешканцях та їхніх домівках. Потрапили в десятки житлових будинків і з "Граду" обстріляли лікарню в Привіллі", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники продовжують ліквідувати пожежі, викликані обстрілами орків.
Також сказано, що за інформацією Луганської обласної Військової адміністрації, на 19 березня домовляються про "режим тиші" для доставки гуманітарних вантажів громадам.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, "втрачено" понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано / виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.