У Луганській області окупанти продовжують вести бойові дії проти цивільних осіб і мирних населених пунктів.

Російські окупанти в Луганській області обстріляли три населені пункти: потрапили в житлові будинки і лікарню.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Так, російські фашисти сьогодні вранці знову відкрили вогонь по Сєвєродонецьку, Кремінній, Привілля. Кількість жертв і руйнувань уточнюється.

"Окупанти знову цілили з найважчих видів озброєння цілеспрямовано по мирних мешканцях та їхніх домівках. Потрапили в десятки житлових будинків і з "Граду" обстріляли лікарню в Привіллі", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники продовжують ліквідувати пожежі, викликані обстрілами орків.

Також сказано, що за інформацією Луганської обласної Військової адміністрації, на 19 березня домовляються про "режим тиші" для доставки гуманітарних вантажів громадам.

Війна проти України: