Нова партія російських військових поповнить обмінний фонд, необхідний для повернення захисників України.

В Луганській області українські бійці взяли в полон чергову групу окупантів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він розмістив відео, де знято момент взяття в полон близько 10 російських військових.

"Нова партія рашистів в Луганській області для обмінного фонду на наших захисників", - написав Геращенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Мін'юсту, в установах Державної кримінально-виконавчої служби створено понад 50 дільниць для утримання військовополонених російських окупантів. Їх утримують у відокремлених ізольованих приміщеннях, окремо від українських в'язнів.

Полонених, які не мають перспектив швидкого обміну, доставляють на захід України, в табір для військовополонених, де залучають до деревообробних робіт.

Щомісяця на утримання одного військовополоненого необхідно мінімум 3 тисяч гривень.

Раніше воїни антипутінського легіону "Свобода Росії" захопили у полон "мобілізованого" з Луганська хлопця, якому ще нема й 18 років.

Нагадаємо, що раніше військовий експерт із Одеси Андрій Савченко пояснив різку зміну тактики Російської Федерації в Україні.

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