Наголошується, що російських окупантів утримують окремо від інших ув’язнених заради безпеки самих військовополонених.

Щомісяця для утримання одного російського військовополоненого потрібно 3 тисячі гривень.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

Зокрема, за словами міністра, ці кошти витрачаються на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі. Окрім того, є витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу.

Однак, у Мін'юсті наголошують, що такі витрати виправдані.

За словами Малюська, Україна забезпечує умови утримання військовополонених за Женевською конвенцією, щоб потім ніхто не міг говорити про те, що їх катують або вчиняють щодо них воєнні злочини.

"Російські військовополонені — це, у першу чергу, обмінний фонд, щоб наших українських захисників визволити із ворожого полону", - наголосив Малюська.

Він розказав, що російських військових, які тільки потрапили в полон, або щодо яких є плани обміняти їх на українських захисників, розміщують в установах виконання покарань практично по усій території України. Їх утримують окремо від інших ув’язнених заради безпеки самих військовополонених.

Для полонених без перспектив швидкого обміну працюють спеціальні табори. Малюська розповів, що представники Червоного Хреста мають до них доступ.

Табори для військовополонених російських окупантів запрацювали в Україні з березня. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова зазначала, що цього вимагає Женевська конвенція, а Україна працює в межах міжнародного гуманітарного права, національного законодавства і "не переходить жодних меж".

Разом з тим, за словами Малюськи, умови утримання українських військових у РФ різняться. Щодо декого забезпечується стабільно нейтральне ставлення. Є ж випадки застосування і катування, і неналежного утримання. В таких кейсах необхідно реагувати і починати кримінальні провадження, заявив міністр.

"Ще раз наголошу: ми — цивілізована країна, а це зобов’язує тримати себе у руках та робити все у межах міжнародних норм, не дозволяючи собі опускатися до рівня ворога, який перебуває за межами цивілізації. Зараз усі ми є свідками роботи об’єднаної цивілізації в рамках верховенства права проти варварів, які такими правилами гребують. Але ми — не самі, тому віримо в перемогу над агресором", - додав Малюська.

Нагадаємо, як писав УНІАН, дружина командира маріупольського полку "Азов" Дениса Прокопенка - Катерина розказала, в яких умовах окупанти утримують захисників Маріуполя.

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