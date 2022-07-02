Він намагався втекти.

В одному з російських батальйонів військові після спроби втечі взяли в полон свого ж командира.

Про це йдеться у перехопленні розмови окупанта з дружиною, опублікованому Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Як загарбник розповів коханій, в сусідньому підрозділі командира, який хотів втекти, затримали його підлеглі.

"Четвертий батальйон, вони взяли в полон свого комбата. Примусили з ними бути, щоб не зй… (втік). Тому що в них там трьохсотих дох… (багато)", - каже він.

Сам загарбник напередодні потрапив у серйозний бій і роздумує про перспективу втечі. Напередодні дзвінка, за його словами, з його позицій вивезли "більше двадцяти осіб трьохсотих росіян".

"Так, ми вчора в п....різ потрапили. Я думав вже більше тебе не почую. Та як не ризикувати, коли тут нікого нема, тут п... (все погано). Я що, все кину і втечу?!", - каже він.

За його словами, вчора його підрозділ планував тікати, але не вийшло.

"Ми вчора також машини завантажили. Вже напоготові валити. Команда надійшла, стояти далі", - розповідає окупант.

Дружина питає його, чи є можливість "послати командира".

"Це росіянин, він тут, на передку", - скаржиться окупант.

Як писав УНІАН, раніше з'явилося перехоплення, на якому загарбник скаржиться матері на загальну ситуацію, своїх командирів і просить знайти юриста, який би допоміг швидше втекти з війни.

23 червня СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупантів, з якої стає зрозуміло, що ті намагаються виїхати з України, щоб вижити.

Тепер окупанти йдуть у відпустку "за сімейними обставинами" і не повертаються в Україну, оскільки приїхавши додому відразу ж пишуть заяви на звільнення з армії, зазначили в СБУ.

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