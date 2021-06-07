Чоловік намагався отримати таємну інформацію наукового інституту Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів.

У Луганській області під час спецоперації запобігли вчиненню терористичного акту та затримали агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, громадянин України проходив військову службу у лавах так званої "народної міліції ЛНР" та з 2020 року був завербований співробітниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-підривної діяльності на території України. З метою виконання завдання він через пособників намагався отримати таємну інформацію наукового інституту Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів, однак одного з його спільників у лютому 2021 року було затримано", - розповіли у прокуратурі.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, чоловік прибув з території Росії до міста Сєвєродонецька, де, за інформацією прокуратури, "планував здійснити терористичний акт шляхом закладення саморобного вибухового пристрою, заздалегідь підготовленого кураторами ФСБ РФ, до автомобіля керівника інституту".

Так, правоохоронці затримали громадянина в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України після закладення та спроби приведення вибухівки в дію. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 ККУ).

Вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу.

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Автор: Тетяна Поляковська