Очевидно, головком відвідав воїнів, що тримають оборону на гарячому Покровському напрямку, хоч прямо про це не повідомили.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав підрозділи на напрямку головного удару російських окупантів на фронті.

Як зазначається у Telegram Сирського, він постійно працює з підрозділами у зоні бойових дій. Цього разу, очевидно, головком відвідав воїнів, що тримають оборону на гарячому Покровському напрямку, хоч прямо про це не повідомили.

"На напрямку головного удару ворога ситуація складна. Всі необхідні рішення на всіх рівнях ухвалюються без зволікань", - йдеться у повідомленні.

Покровський напрямок - головні новини

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що на Покровському напрямку ситуація складна.

Як припускають у Forbes, Росія досягне Покровська і найважливіших ліній постачання у вересні.

Водночас аналітики ISW повідомляють, що військове командування РФ, імовірно, передислокувало в Курську область деякі підрозділи, призначені для посилення наступу окупантів на Покровському напрямку. Таким чином оперативний тиск від вторгнення ЗСУ на цю територію впливає на операції противника в усіх секторах.

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