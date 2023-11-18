Зокрема, знищено один ворожий танк, три ББМ, дві артсистеми, 12 БпЛА, одну одиницю спецтехніки.

Втрати Росії в Україні на Таврійському напрямку за добу величезні. Там супротивник залишився без 19 одиниць військової техніки та 456 осіб.

Про це повідомив бригадний генерал Збройних сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram.

За його словами, на Таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли, наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

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"Загальні втрати ворога склали 456 осіб. Один окупант здався у полон. Знищено 19 одиниць військової техніки. Зокрема, один танк, три ББМ, дві артсистеми, 12 БпЛА, одну одиницю спецтехніки. Ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено. Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", - заявив командувач.

Штупун розповів про ситуацію на Таврійському напрямку

Сьогодні речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про ситуацію на фронті, про втрати ворожих загонів "Шторм" та дезертирство російських окупантів у Донецькій області. Говорячи про ситуацію на Таврійському напрямку, він зауважив, що загони "Шторм" та "Шторм-Z" зазнають значних втрат.

Стосовно ситуації довкола Мар’їнки, то там активність ворога не спадає. "Невеликі групи піхоти йдуть вперед. Б'ються об нашу оборону. Безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Новомихайлівки зафіксовано 21 раз. Тобто 21 раз за добу ворог намагався йти вперед", - сказав Штупун.

Серед іншого, він зазначив, що південніше Водяного у Донецькій області російські окупанти в ході штурму успіху не мали.

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