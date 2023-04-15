Ворог має намір протидіяти так званій "ідеології тероризму і неонацизму" серед молоді на тимчасово окупованих територіях.

На окупованих територіях росіяни бояться партизан і шукають нові шляхи тиску на підпілля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). В повідомленні сказано, що в Москві, під головуванням директора ФСБ РФ Олександра Бортнікова у режимі відеоконференції відбулось засідання національного антитерористичного комітету РФ за участю міністрів силового блоку та начальника генерального штабу Валерія Герасімова. Зазначається, що нібито ворог має намір приділити особливу увагу питанням протидії так званій "ідеології тероризму і неонацизму" серед молоді на тимчасово окупованих територіях. "Російські силовики намагаються знайти нові шляхи тиску на підпілля на ТОТ. Адже поточні заходи не дають бажаного результату", - зазначають в ЦНС.

В повідомленні сказано, що окупаційна адміністрація має намір посилити відповідальність за поширення інформації проукраїнського характеру. "Таким чином, результати засідання антитерористичного комітету РФ вказують на збереження окупаційної політики РФ, спрямованої на викорінення української ідентичності та нав’язування українській молоді ідеології "русского мира", - зазначають в ЦНС.

Відео дня

В повідомленні сказано, що російські окупанти бояться спротиву партизанів, тому все частіше ці теми на порядку денному, особливо під час засідань силових структур. "Проте їм ніколи не вдасться впоратися з нашим підпіллям, росіяни не розуміють, що ми на своїй землі і будемо продовжувати боротися за незалежність", - заявили в ЦНС.

В ЦНС закликають жителів ТОТ інформувати сили оборони про пересування та розміщення ворога, зокрема, через телеграм-бот спротиву, СБУ або ж через форму на сайті ЦНС.

Дії росіян на окупованих територіях

6 квітня міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що окупанти планують запровадити "додаткові заходи для виявлення терористів" на окупованій частині Запорізької області. А це значить, що жителям загрожує нова хвиля арештів і катувань. Федоров зазначив, що від місцевих жителів вимагають завжди мати при собі документи. Також окупанти посилили контроль за дотриманням комендантської години та заборонили знімати місця розташування оборонних споруд.

5 квітня у Центрі національного спротиву повідомили, що окупанти змушують працівників Запорізької АЕС вступати до псевдопрофспілкової організації.

Загарбники вважають, що до неї мають приєднатися всі працівники станції, але вже маючи на руках російські паспорти. Всіх незгодних отримувати ворожий "документ" вивозять на "профілактичні бесіди", під час яких просто катують.

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