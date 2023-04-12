Росія на сьогодні утримує близько 950 цивільних українців.

Активісти зібрали інформацію про понад 100 місць, де росіяни утримують цивільних і військовополонених українців, на базі чого створили інтерактивну мапу.

Як передає кореспондент УНІАН, аналітику та створену мапу представили сьогодні в Києві експерти Медійної ініціативи за права людини, яка входить до коаліції "Україна. Пʼята ранку", зокрема її координатор Тетяна Катриченко.

За її словами, вже понад рік Ініціатива здійснює документування міжнародних злочинів РФ. На базі отриманої інформації від звільнених з полону українців, а також від свідків - наших військових та цивільних було створено інтерактивну карту місць утримання українських полонених. Наразі на мапі помічені понад сто таких пунктів в Росії, Білорусі та на окупованих територіях України.

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"Ми не можемо говорити, що це повна картина всіх місць утримання, але для нас важливо, що ми поговорили зі свідками, які утримувались у всіх цих місцях тримання", - зазначила вона.

Катриченко вважає, що місць утримання може бути кілька сот, тому робота продовжується, щоб зафіксувати кожне таке місце.

"Щодня кількість затриманих як військовослужбовців, як військовополонених, так і кількість цивільних зростає. Велика частина території окупована, і на цих територіях щодня відбуваються затримання. І щодня ми виявляємо нові місця утримання", - зауважила вона.

За даними коаліції "Україна. Пʼята ранку", зараз у місцях тримання перебуває близько 950 цивільних українців.

Представниця ГО "Цивільні у полоні" Катерина Огієвська зазначила, що цивільних українців росіяни повертають дуже мало, значна їхня частина утримується росіянами понад рік, їх переміщують з одного місця тримання в інше.

"Їм кажуть, що вони затримані за протидію спеціальній військовій операції, хоча такої статті в них немає", - зазначила Огієвська.

Катриченко наголосила, що затримання військовими РФ цивільної людини, її утримання, переміщення – це є воєнним злочином.

"РФ вчиняє воєнні злочини, за які вона має відповідати. Ми б дуже хотіли, щоб МКС зацікавився епізодом вивезення цивільних громадян, принаймні з північних регіонів України. Це була спланована дія. Оскільки ми розуміємо, що у Київській, Сумській, Чернігівській областях стояли різні підрозділи РФ, які не мали між собою зв’язку, вони діяли фактично автономно, діяли дуже швидко. Але всі ці люди мали на меті затримувати цивільне населення, як правило, чоловіків. Затримували не просто за те, що людина могла бути коригувальником, люди були затримані просто випадкові. Все це спланована практика вивезення цивільних громадян", - сказала Катриченко.

За її словами, на той момент окупанти таким чином, скоріше за все, намагались поповнити свій обмінний фонд. Вона підкреслила, що росіяни всіх полонених цивільних українських громадян називають "комбатантами" (у міжнародному праві особи, які входять до складу збройних сил воюючої країни, беруть участь безпосередньо у воєнних діях).

Катриченко підкреслила, що росіяни приховують і надалі будуть приховувати інформацію про полонених.

"Для того, щоб зрозуміти, кого Україна має повертати, повинні бути дуже чіткі, варифіковані списки людей, яких утримує РФ. Також має бути простеження місць утримання, оскільки всі говорять, що людей перевозять… Це дуже кропітка дослідницька робота, і вона має бути для того, щоб потім вимагати повернення цих людей", - наголосила координатор Медійної ініціативи за права людини.

Росія жорстоко стратила полоненого українця

Нагадаємо, що фіксування воєнних злочинів РФ - нагальна для нашого суспільства потреба, адже окупанти регулярно шокують українців черговими виявами жорстокості щодо наших військовополонених.

11 квітня нація дізналася про криваву розправу над черговим своїм героєм - в мережу потравило відео, де росіяни відтяли йому голову. Зафільмований злочин загарбники власноруч виклали в Twitter.

Наразі на цю подію вже відреагувала українська влада та правоохоронні органи. Сьогодні в СБУ пообіцяли знайти та покарати нелюдів за звіряче вбивство українця.

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