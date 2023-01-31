Ігор Кирилов заявив, що нібито вони опитали очевидців і учасників військово-біологічних програм США.

У Росії видали чергову страшилку про американські експерименти над українцями. Цього разу там розповіли байку про досліди з ВІЛ-інфекцією над бійцями ЗСУ.

За словами начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ Ігоря Кирилова, нібито Міноборони Росії змогло опитати очевидців та учасників військово-біологічних програм США.

"Найбільш спірні з точки зору міжнародного законодавства дослідження Сполучені Штати реалізують за межами національної території. Прикладом служать експерименти, пов'язані з ВІЛ-інфекцією, які проводилися американськими фахівцями на території України з 2019 року", - цитує російського військового РИА Новости.

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За його словами, нібито Міноборони РФ з початку війни в Україні отримало понад 20 тисяч документів, які підтверджують спроби Вашингтона створити біологічну зброю, а її випробування проводять в Україні та сусідніх з Росією країнах.

Крім того, він заявив, що бійці ЗСУ використовували психостимулятори та наркотики, а також на фронт контрабандою привозили морфін.

Також Кирилов заявив, що нібито США переносить свої лабораторії з України в Польщу та країни Прибалтики, незавершені проекти переносять в Центральну Азію, а фахівців працевлаштовують в США, Канаді та країнах ЄС.

Фейки Росії про біолабораторії в Україні - що відомо

Російські пропагандисти знайшли багатообіцяючу тему фейків про виготовлення біологічної зброї в Україні. В МЗС України назвали дезінформацією і провокацією подібні заяви Москви.

Крім того, дипломати РФ навіть намагалася організувати засідання Радбезу ООН, заявивши, що у них нібито є "нові документи", які підтверджують наявність біолабораторій в Україні.

11 травня росіяни знову озвучили свої пропагандистські заяви про нібито розробку таємної "біологічної зброї" в Україні, в чому допомагали фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna.

Пізніше в РФ заявили, що до "біолабораторій" причетний головний науковий співробітник і президент відділу міжнародних досліджень компанії Pfizer.

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