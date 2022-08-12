Російські сили й засоби вже далеко не ті, що були на початку військової кампанії.

На південному напрямку путінські війська "встали на вилку", оскільки їх сили й засоби вже далеко не ті, що були на початку військової кампанії.

Про це заявити радник голови ОП Олексій Арестович в інтерв'ю публіцисту Юлії Латиніній.

Вони [окупанти] зараз знаходяться в положенні, що куди б вони не сіпнулися – вони зазнають поразки. Залишаться на місці – зазнають поразки, спробують знову перекинутися – зазнають поразки – зазначив він.

Арестович зауважив, що за пів року повномасштабної війни ми побачили скорочення планів Кремля, щодо України. Від захоплення всієї України до спроб утримати південь. І додав, що без взяття Києва і Лівобережжя "це кампанія для РФ програна".

"Це стратегічна поразка, яка вже оформлена", – підкреслив він.

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Про це йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW). Загарбники змінюють плани, оскільки через анексію важче уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли б прийняти Україна або захід.

Також аналітики стверджують, що російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від міста Донецька і продовжують спроби просунутися на північний захід з нинішніх плацдармів на околицях міста Донецька.

Нагадаємо, український генерал-майор Дмитро Марченко спрогнозував, що гаряча фаза розв'язаної Росією війни проти України може закінчитися до кінця поточного року.

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