Є інформація про підтягування в перспективі резервів з Кримського півострова, але зараз такого руху не зафіксовано.

На півдні ворог спробував обійти позиції ЗСУ та прорватися в тил підрозділів, але наразився на відсіч.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

"Вночі ворог знову вдався до спроби обійти наші позиції диверсійно-розвідувальною групою до 10 осіб в районі Ольгіного і прорватися в тил підрозділів. Але наразився на відсіч і відступив", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежі оборони. Є інформація про підтягування в перспективі резервів з Кримського півострова, але зараз такого руху не зафіксовано.

За даними командування, крім обстрілу з "Ураганів" Кривого Рогу, окупанти з зенітно-ракетної системи С-300 із снарядами максимального осколкового ураження обстріляли Миколаїв.

"Пошкоджено понад 10 приватних осель, є влучання на територію автотранспортного підприємства, де у внутрішньому дворі перебували десятки цивільних автівок та автобусів, які отримали суттєві пошкодження, також постраждав склад овочевої бази. Втрат серед місцевого населення немає", - додали в ОК "Південь".

Як повідомляв УНІАН, вранці 9 липня російські загарбники обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу - запустили 10 ракет "Торнадо-С". В результаті обстрілу загинули дві цивільні особи, ще троє осіб постраждали, діставши осколкові поранення. Там пошкоджено півтора десятка житлових будинків, газову мережу та електричну підстанцію.

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