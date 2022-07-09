Супротивники запустили по Кривому Рогу ракети із 300-мм озброєння.

По Кривому Рогу окупанти запустили 10 ракет з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Уточнення по ранковому обстрілу Інгульця. РСЗВ "Торнадо-С" калібр 300 мм (зона ураження з модернізованим БК - до 120 км). Обстріл з дистанції понад 70 км з району між н.п. Новорайськ та н. п. Костирка окупованої орками частини Херсонської області. 10 ракет - і осколкові, і касетні БК. Постріл "в ту сторону", просто по центру мирного житлового масиву з великим розльотом ракет", - повідомив він.

Вілкул також уточнив, що загинула 41-річна жінка, коли йшла на роботу. Крім того, отримала поранення дівчина 2002 року народження. У неї ураження області серця і печінки, лікарі борються за її життя. Множинні осколкові поранення у 43-річного чоловіка. Його стан середньої тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, вранці 9 липня російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Одна людина загинула, двоє госпіталізовані. Пізніше стало відомо, що у лікарні померла постраждала 20-річна дівчина.

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