На початку повномасштабної війни українські пілоти літали для завдань в РФ, - Ігнат

Як зазначив представник ПС, ці зухвалі місії були надважливими у перші дні великої війни, але були і втрати.

На початку повномасштабного вторгнення Росії українська авіація літала на територію держави-агресора та здійснювала удари по логістиці ворога.

Про це розповів представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у Facebook. За його словами, українські пілоти літали у Брянську область та здійснювали "зухвалі операції" у повітряному просторі РФ.

"У перші тижні повномасштабного, пілоти не раз успішно злітали під Брянськ, руйнували наступальний темп ворога на його території, нищили логістику. На багатьох напрямках це були зухвалі, сміливі операції авіації Повітряних сил", - йдеться у матеріалі Ігната.

Відео дня

Представник ПС додав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в українських пілотів не було жодних "червоних ліній". Українські літаки проривались через ворожу ППО, знищували колони російської техніки та особового складу.

Ігнат визнав, що для багатьох пілотів такі операції стали "квитком в один бік", але бомбардувальники зробили неймовірний внесок у перемогу. Втім, зараз пілоти зосереджені на застосуванні західної високоточної зброї та серйозних стратегічних завданнях.

Українська авіація - останні новини

Напередодні очільник Міноборони Рустем Умєров повідомив, що Україна веде переговори із західними союзниками про отримання винищувачів Gripen і Eurofighter. За словами міністра, в недалекому майбутньому Україна отримає результати цих переговорів, про які можна буде розповісти.

На думку військового експерта Валерія Рябих, наразі Україні не варто переходити на літаки Eurofighter. Натомість Київ має зосередитися на отриманні трьох перехідних типів західних літаків - F-16, Mirage 2000 і Gripen.

Вас також можуть зацікавити новини: