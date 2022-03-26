У разі виявлення військової техніки ворога українців просять телефонувати 102.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу у місцевих мешканців 11 танків.

Про це повідомив Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

"Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

"У разі виявлення в лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг зброї, боєприпасів, військової техніки, інших небезпечних чи підозрілих предметів, негайно повідомте про це в поліцію на номер 102", - додають у поліції.

Також правоохоронці рекомендують громадянам, які знайшли та зберігають небезпечні знахідки у себе вдома, повідомити про це до поліції для подальшої добровільної їх здачі та використання силами оборони в боротьбі з окупантами.

"Застерігаємо, що зберігаючи вдома вибухонебезпечні предмети та зброю ви не лише порушуєте закон, а й наражаєте на велику небезпеку себе, своїх дітей, рідних, друзів та знайомих. Бережіть себе. Будьте пильними. Співпрацюйте з Нацполіцією, Збройними силами України та теробороною задля безпеки наших громадян та перемоги України над ворогом!", - додав Рогачов.

Раніше у Полтаві тероборона знищила 4 російських дрона.

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