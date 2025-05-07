За словами президента, на Курщині та в Бєлгородській області РФ тривають дії, спрямовані на захист України у прикордонні.

Російська Федерація не реагує на пропозицію України припинити бойові дії хоча б на 30 діб, лише відповідає новими ударами. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до громадян України.

"Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі - ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді - жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання тільки часу. Війна - це програш для всіх, у тому числі для агресора", - сказав Зеленський.

За його словами, санкції проти РФ за війну, яку вона розв’язала проти України, збільшуватимуться, й для країни-агресора це буде відчутно. Президент України впевнений, що правосуддя світу теж працюватиме, але, на жаль, багато в чому - повільно. Водночас, як стверджує глава України, дуже важливо, що це правосуддя - невідворотно.

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"Ми готуємо новини щодо цього, ми прискорюємо справедливість", - наголосив Зеленський.

У зверненні він акцентував на тому, що сьогодні, 7 травня, майже весь в Україні лунають повітряні тривоги. Вночі ворог атакував країну дронами та ракетами, зокрема, безпілотників було запущено по населених пунктах понад 140 одиниць. Біло гучно в Києві та в інших містах, на жаль, є загиблі та поранені. Протягом тривають розбір завалів у Харкові, Сумах та у столиці країни.

Як додав глава держави, сьогодні головнокомандувач ВСУ Олександр Сирський доповів про дії Сил оборони на території Курської та Бєлгородської областей РФ. Ці дії направлені на захист України ворожої активності в прикордонні.

Вн сказав, що завтра Верховна Рада України має ратифікувати угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Зеленський додав:

"Угода написана так, щоб відповідати національним інтересам України. Безпека та економіка завжди йдуть пліч-о-пліч. Нам потрібні десятиліття прогнозованого і відчутного економічного зроста, стратегічне бачення Америки формувати нові економічні партнерства. Це працюватиме і на оборону України, і на нашу оборону…".

Він наголосив, що важливо, щоб усі депутати ВР усвідомлювали вагу цієї угоди і підтримали перспективи, які вона відкриває.

Удари РФ по Україні

Як писав УНІАН, російський диктатор Володимир Путін в ультимативній формі "запропонував" триденне перемир’я, а на пропозицію України значно збільшити цей термін не реагує. Армія РФ продовжує завдавати удари по українським населеним пунктам. Зокрема, у ніч на 7 травня окупанти випустили по Україні 4 балістичні ракети та 142 ударних дрони. Зеленський заявив, що Київ був під ударами двічі - спершу окупанти запустили балістику, а на ранок - дрони. Йшлося, що загиула жінка та її син, семеро осіб отримали поранення, серед них - 4 дітей.

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