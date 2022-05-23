Це приблизно два місяці назад було, стверджує голова української розвідки.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що на президента Росії Володимира Путіна був замах після початку повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого.

Про це Буданов сказав у інтерв’ю для "Української правди".

"На Путіна були замахи…На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно 2 місяці назад було. Ще раз кажу, він був невдалий. Розголосу жодного про цю подію немає, але це було", - сказав Буданов.

Нещодавно Буданов заявив, що Путін перебуває "в абсолютному глухому куті". Раніше правозахисник Марк Фейгін розкрив дивні звички кремлівського диктатора.

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