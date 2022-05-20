Для прискорення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.

Україна воюватиме, доки з її території не будуть вигнані всі російські війська.

Про це в інтерв’ю виданню "The Wall Street Journal" заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року", – сказав він. Як зазначається на сайті ГУР МО, Буданов мав на увазі рік відновлення незалежності України.

"Хто може змусити Україну заморозити конфлікт? Це війна всіх українців, і якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може або не може захищатися, то він серйозно помиляється", – додав він.

Буданов зазначив, що для прискорення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.

"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї, від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосовано весь спектр російської зброї, окрім ядерної", – зауважив Буданов.

"Путін в абсолютному глухому куті. Він не може зупинити війну і не може її виграти. Він не може перемогти з об’єктивних причин. І щоб зупинити це, він повинен визнати, що Росія зовсім не така сильна і велика держава, яку він хотів зобразити. Водночас, мене дивує російська дурість. З усіх варіантів, які були у Путіна перед початком війни, він обрав найжорстокіший і найгірший варіант. Російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант останній, і його потрібно дуже ретельно оцінювати. Тепер ми бачимо результат", – підсумував керівник вітчизняної воєнної розвідки.

Як повідомляв УНІАН, заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Мірча Джоане переконаний, що Україна може виграти війну проти Росії завдяки мужності українського народу і армії та допомоги Заходу.

Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене Заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

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