Президент РФ не любить читати, тому документи йому, частіше за все, просто переповідають.

Президент РФ Путін не хоче носити окуляри, завжди запізнюється на наради та не любить самостійно читати документи. Дивні звички диктатора спостерігалися ще у 2002-2003 роках.

Про це заявив російський правозахисник і блогер Марк Фейгін, повідомляє "24 канал".

На тлі чуток щодо того, що замість Путіна важливі питання може вирішувати секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, Фейгін розповів, що такі думки виникли через інформацію про стан здоров'я диктатора. Президент країни-агресора не зустрічається з генералами та не сидить над картами, вважає правозахисник.

Путін не схильний до монотонної роботи. Він не любить "нудні" наради. Про це Фейгін дізнався від Михайла Касьянова, колишнього прем'єра РФ. Правозахисник був його довіреною особою.

Касьянов розповідав Фейгіну, що Путін завжди запізнюється на економічні наради. Посадовці чекали на диктатора по 3-5 годин, хоча наради були оперативними та терміновими.

Коли Путін усе ж приходив на зустріч з посадовцями, йому завжди ставало нудно. Президент РФ не любить довгі наради, тому він міг просидіти лише 10-15 хвилин та піти, додав Фейгін. Так диктатор поводив себе у 2002-2003 роках, за 20 років ситуація не покращилася, а навіть могла лише погіршитися.

Окрім цього, Путін не любить читати книжки. Йому навіть не хочеться самостійно читати документи, тому генералам доводиться переказувати йому інформацію. Фейгін додав, що про це розповідав навіть колишній російський банкір Сергій Пугачов.

Ще однією дивною особливістю Путіна є те, що він соромиться носити окуляри. Диктатор не хоче визнавати свій вік, тому не може самостійно читати усі документи, адже у нього втомлюються очі. Це також пояснює звичку Путіна вимагати, аби генерали переповідали йому інформацію.

Нині, стверджує Фейгін, Патрушев переказує Путіну теми, які обговорюють російські генерали. Сам диктатор не сидить за одним столом з посадовцями та не бере участь у спільних нарадах.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін, за словами режисера Олівера Стоуна, перехворів на рак та був ізольований.

Вас також можуть зацікавити новини: