На Донецькому напрямку противник веде бойові дії вздовж лінії зіткнення.

На Слов'янському напрямку агресор веде штурмові дії.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов'янському напрямку агресор веде штурмові дії, здійснює пошук слабких місць в оборонних позиціях наших військ. Обстрілював з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, долини, Карнаухівки та Вірнопілля", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку противник веде бойові дії вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів, обстріляв наші підрозділи зі ствольної артилерії в районі Піскунівки.

Ситуація на Слов'янському напрямку:

Станом на 15 червня 2022 року російські окупанти намагалися наступати на Слов'янському напрямку. Бойові дії велися в районі Довгеньке — Краснопілля та неподалік від долини. Збройні Сили України успішно відбили атаки та змусили ворога відступити.

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