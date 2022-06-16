На Слов'янському напрямку агресор веде штурмові дії.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Слов'янському напрямку агресор веде штурмові дії, здійснює пошук слабких місць в оборонних позиціях наших військ. Обстрілював з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, долини, Карнаухівки та Вірнопілля", - йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку противник веде бойові дії вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.
На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів, обстріляв наші підрозділи зі ствольної артилерії в районі Піскунівки.
Ситуація на Слов'янському напрямку:
Станом на 15 червня 2022 року російські окупанти намагалися наступати на Слов'янському напрямку. Бойові дії велися в районі Довгеньке — Краснопілля та неподалік від долини. Збройні Сили України успішно відбили атаки та змусили ворога відступити.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Молдова і Грузія приєдналися до" Рамштайну", де обговорюють військову підтримку України
- Російські війська знову вдарили по Дніпропетровській області з "ураганів"
- Українські десантники ефектно знищили Російський бронетранспортер (відео)