Ворог наступав біля населених пунктів Довгеньке — Краснопілля та Долина.

Російські окупанти намагалися наступати на Слов'янському напрямку. Бойові дії велися в районі Довгеньке — Краснопілля та неподалік від Долини. Збройні сили України успішно відбили атаки і змусили ворога відступити.

Цією інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"На Слов’янському напрямку основні зусилля агресор зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Ворог безуспішно вів штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля. Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти" — повідомили в Генштабі.

На Лиманському напрямку активні бойові дії не зафіксовані. Однак противник обстрілював позиції українських захисників із застосуванням ствольної артилерії.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів російські окупанти намагаються розвивати наступ на Слов'янськ. Для цього вони стягнули в оперативний район багато артилерії і б'ють по позиціях ЗСУ. Раніше окупанти намагалися наступати на Богородичне і Краснопілля на цьому напрямку. Але українські захисники, як і сьогодні, успішно відбили атаки.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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