Ситуація в області залишається напруженою.

У Сумській області загарбники влаштували провокацію з підривом БТР.

Про це голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, окупанти підірвали свій БТР на українсько-російському кордоні.

"Це була така заздалегідь спланована провокація. Провокація спрямована на формування картинки для російських ЗМІ: нібито українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно. І вони, начебто щоб помститися українцям, спалили український пункт пропуску на кордоні", - розповів Живицький.

Він підкреслив, що загарбники готові палити власне майно, щоб "вкладати у мізки" росіянам, що вчинити агресію нібито хотіла Україна.

Живицький підкреслив, що ситуація на Сумщині залишається напруженою через накопичення зброї та техніки на кордоні. Також окупанти переміщують техніку у Конотопському районі та обстрілюють мирні квартали.

Раніше Живицький повідомляв, що в одній з громад росіяни повиводили з хат жінок і дітей у невідомому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: