Російські фашисти продовжують вчиняти терор над місцевим населенням та здійснювати мародерство.

На Сумщині українським бійцям вдалось здійснити місцевий обмін полоненими - одного російського окупанта на шістьох українських полонених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький під час інформаційного телемарафону.

"Окупанти вчиняють терор над громадянами. Залякують людей, відбирають ключі від укриттів, погрожують спалити будинки. Знищили службу надання ритуальних послуг, пункт надання екстреної медичної допомоги та відібрали автомобіль швидкої допомоги. Але вони такі сміливі тільки із цивільним населенням. Щойно вони зустрічаються з бійцями тероборони, то кидають зброю, йдуть пішки до кордону, тікають додому", - розповів очільник області.

Також Живицький повідомив, що недавно українським бійцям вдалось здійснити місцевий обмін полоненими.

"Здійснили операцію з обміну. Виміняли одного російського сержанта на 6 наших полонених. Після цього велика колона російської техніки повернулась назад до російського кордону", - додав він.

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