За останню добу втрати ворога на Таврійському напрямку вбитими та пораненими склали майже дві роти.

На Таврійському напрямку Сили оборони України системно вибивають ворога та мають певний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Телеграм-каналі, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

"Знищено 13 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, вертоліт "Ка-52", РЕБ "Борисоглебськ", БпЛА "Орлан-10" тощо. Також було знищено Р/З ОВТ з ПММ 3 склади ворога", - додав він.

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Українські воїни відбили ворожі атаки на Бахмутському, Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. В Генштабі зазначають, що на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки.

Авіація Збройних сил України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Як повідомляється у ранковому зведенні, наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 5 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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