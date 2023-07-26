На Таврійському напрямку Сили оборони України системно вибивають ворога та мають певний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Телеграм-каналі, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.
"Знищено 13 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, вертоліт "Ка-52", РЕБ "Борисоглебськ", БпЛА "Орлан-10" тощо. Також було знищено Р/З ОВТ з ПММ 3 склади ворога", - додав він.
Війна в Україні - новини з фронту
Українські воїни відбили ворожі атаки на Бахмутському, Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. В Генштабі зазначають, що на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки.
Авіація Збройних сил України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Як повідомляється у ранковому зведенні, наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 5 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.