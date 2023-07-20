Знищено 15 одиниць військової техніки противника.

На Таврійському напрямку Силами оборони України знищили понад дві роти російських загарбників. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

"На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони мають певний успіх. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1 тис. 312 вогневих завдань", - заявив він.

За словами командувача, втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот, також знищено 15 одиниць військової техніки противника.

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"Зокрема, ББМ, гаубиця 2А65 "Мста-Б", гаубиця 2С19 "Мста-С", БПЛА "Орлан-10", протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра", РЕБ "Борисоглібськ" та автомобільна техніка. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога", - поінформував Тарнавський.

Втрати РФ в Україні - деталі

Станом на ранок 20 липня, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення склали близько 240 тис. 10 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 530 російських загарбників.

Також за добу було знищено шість ворожих танків, шість бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, три РСЗВ, три засоби ППО, 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 крилатих ракет.

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