Частину мешканців непідконтрольних частин Луганської області вже змусили воювати, а інша частина просто ховається, бо чоловіки не хочуть бути гарматним м'ясом.

На територіях окупованої Луганщини на вулицях не залишилося чоловіків. Окупанти примусово мобілізують людей. Тому частину чоловіків вже забрали на війну проти України, а інша частина просто ховається.

Про це в інтерв'ю "УП" розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він каже, що за інформацією з багатьох джерел, на вулицях непідконтрольних частин Луганської області дійсно не залишилося чоловіків. Люди не хочуть воювати проти України.

"Взагалі. Частину вже схопили, частина ховається, щоб не йти на війну з Україною, бо вони бачать, скільки КАМАЗів трупів привозять. Їх реально КАМАЗами вивозять. Кожна атака щоночі на нашій позиції – це 20-30-40 трупів. Там жахлива ситуація", - заявив Гадай.

Також він розповів, що на окупованій Луганщині триває так звана друга хвиля мобілізації. Окупанти готові забирати навіть студентів останніх курсів. Молодих хлопців Росія хоче кидати на війну у якості гарматного м'яса.

"Реально, у них так і побудований наступ. Спочатку гарматне м'ясо – свіжомобілізовані, які нічого не розуміють у військовій справі. Другим ешелоном йдуть "ЛНРівці" та кадировці. Третіми, так би мовити, на конях у парадній формі, вже йдуть російські солдати. Ситуація там, наче в мордорі, – "разброд и шатание". І постійно викрадають проукраїнських людей", - зазначив голова Луганської ОВА.

Також Гайдай розповів, що на окупованих територіях Луганщини окупанти повісили білборди із закликами "не боятися говорити російською мовою". Це дуже дивує голову Луганської ОВА.

"Вони повністю схиблені на всю голову. Де на Луганщині "боятся говорить по-русски"? Я народився в Сєвєродонецьку. Поки до Львова не переїхав, взагалі не спілкувався українською мовою, бо я її не знав. Приїхав через 35 років і спілкуюся тут будь-якою мовою, бо в Україні можна будь-якою мовою спілкуватися", - зауважив він.

За словами Гайдая, ми не зрозуміємо росіян. Адже неможливо зрозуміти "гопника", який напився пива і дешевої горілки, а потім пішов бити вітрини магазинів.

"Вийде якась дівчинка – він обов'язково почне до неї залицятися. Але якщо вийдуть чотири кремезні хлопці, воно під себе буде мочитися і казати: "Хлопці, вибачте, я не хотів. Біс поплутав" та інше. Вони не розуміють слів нормальних і не зрозуміють", - додав Гайдай.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Гайдай розповів про 60-тисячне угруповання окупантів. РФ стягує війська в Луганську область та хоче захопити Донбас.

Вас також можуть зацікавити новини: