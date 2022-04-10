Путін змінив стратегію ведення війни з Україною після невдалої спроби штурму Києва.

Основні спроби прориву ворожих військ будуть в районі Попасної, Рубіжного та Сєвєродонецька (з боку Щастя) Луганської області.

Про це в ефір Белсат повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Поки вони (росіяни – ред.) збирають техніку, людей. Поки вони збираються, не зупиняються обстріли, бомбардування. Літаки, гранатомети, міномети ... З РСЗВ - такі як" Град"," Смерч","Ураган". Загалом, з усього обстрілюють", - висловився він.

До повномасштабного вторгнення окупанти хочуть залишити "пустелю", щоб ніхто їм не чинив опір, зазначив Гайдай.

Україна знає, де розміщені військові госпіталі росіян, скільки туди привезли людей.

"Командування теж всю картину загальну бачить, відповідно і вибудовує стратегію оборони", - додав він.

Гайдай також заявив про 60 тисяч військових в угрупованні, яке перекинули для наступу зі сходу.

Водночас супутникові знімки Maxar Technologies зафіксували пересування 12-кілометрової військової колони РФ у бік Харкова.

Як повідомляв вранці Генштаб, російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ поблизу Ізюма і встановити контроль над Маріуполем.

Також окупанти намагаються поліпшити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

Війна Росії проти України

Росія вторглась на територію України вранці 24 лютого, супроводжуючи наступ авіаударами по військових об’єктах.

Після невдалих спроб захопити столицю війська агресора зосередилися на терорі місцевого населення. Повідомляється про випадки розстрілів, зґвалтування, переслідування й катування у низці тимчасово захоплених окупантами міст і сіл.

Наприкінці березня розгромлені українськими захисниками ворожі сили були змушені покинути Київську і Чернігівську області. Наразі обидва регіони повністю зачищені від армії РФ.

Російське командування перегруповує війська для наступу зі сходу. Розвідка вважає, що РФ спробує захопити Маріуполь і рухатися далі на південь.

При цьому наступ в районі Донбасу, за інформацією радника глави ОП Олексія Арестовича, вже почався.

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