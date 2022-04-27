Вартість вилученого у грошовому еквіваленті складає понад 90 млн грн.

Для забезпечення обороноздатності України передано 48 кг золота, яке належало оточенню президента - втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За ініціативи Офісу Генерального прокурора за рішенням Міністерства оборони України для забезпечення обороноздатності України на користь держави стягнуто золото у банківських злитках вагою понад 48 кілограм"- сказано в повідомленні. При цьому зазначається, що вартість вилученого у грошовому еквіваленті складає понад 90 млн грн.

В повідомленні йдеться, що це майно було вилучене в рамках розслідування кримінального провадження і належало одному з колишніх високопосадовців з оточення експрезидента-утікача, причетного до заволодіння державною резиденцією "Межигір’я".

Нагадаємо, у Зеленського прокоментували чутки "про Януковича в Мінську".

Вас також можуть зацікавити новини: