Рашисти продовжують скоювати воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях України.

З початку військової агресії на Запоріжжі представники окупаційних військ викрали 213 цивільних осіб, 125 вже звільнено з полону.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"За час військової агресії з боку Російської Федерації станом на вечір 28 квітня комісією ОВА зафіксовано 213 викрадень цивільних осіб. З них ще 88 продовжують перебувати у заручниках", – йдеться у повідомленні.

В обласній військовій адміністрації уточнили, що загалом з полону звільнено 125 осіб, 9 з яких внаслідок обміну.

Для підвищення ефективності пошуку зниклих або викрадених осіб в ОВА створена міжвідомча робоча група. Повідомити про викрадення особи можна на гарячу лінію.

Додамо, що протягом останніх днів у Запорізькій області спостерігається активізація бойових дій з боку російських окупантів, які зняли частину своїх підрозділів з осади Маріуполя та перекинули на Запорізький напрямок.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по приватному житловому сектору Запоріжжя, внаслідок чого 5 людей постраждали, серед них 11-річний хлопчик.

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