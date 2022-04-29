Російські війська зосередили свої зусилля на східному напрямку області, щоб прорвати оборону українських захисників та оточити підрозділи, які захищають Донбас.

Протягом останніх днів у Запорізькій області спостерігається активізація бойових дій з боку російських окупантів, які зняли частину своїх підрозділів з осади Маріуполя та перекинули на Запорізький напрямок.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону.

"Переважно зусилля противника зосереджені на тому, щоб прорвати український фронт біля Гуляйполя та просунутись у східному напрямку області. Ворог намагається вийти на Покровське та оточити українські підрозділи, які захищають Донбас. Також російський агресор продовжує ракетами обстрілювати міста та населені пункти", – зазначив голова Запорізької обласної військової адміністрації.

Також Старух поінформував про гуманітарну ситуацію після підтвердження повідомлень про вивезення зерна, сільськогосподарської техніки та зриву посівної кампанії у Запорізькій області.

Він зауважив, що у деяких населених пунктах, які знаходяться на лінії ведення бойових дій, ситуація дійсно дуже складна. Адже, не зважаючи на пропозиції місцевої влади щодо евакуації, у селах залишилися мешканці. Це в основному літні люди, які не захотіли полишати свої будівлі та можуть опинитися на межі голоду.

Голова ОВА також додав, що після початку бойових дій з музеїв Запорізької області були евакуйовані майже всі найцінніші експонати, які становлять історико-культурну цінність.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по приватному житловому сектору Запоріжжя, внаслідок чого 5 людей постраждали, серед них 11-річний хлопчик.

Крім того, з тимчасово окупованого Мелітополя російські окупанти продовжують вивозити майно з підприємств, зерно і сільськогосподарську техніку. Також окупанти захопили музей зі скіфським золотом, яке було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя.

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