Водночас запорізькі партизани продовжують боротися проти окупації.

Російські окупанти залякують населення Запорізької області смертною карою, намагаючись придушити рух опору.

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух під час телемарафону.

"Окупанти намагаються залякати місцеве населення та придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари. Але українські партизани продовжать чинити опір. У цей час окупанти продовжують боротися між собою за владу та фінанси", - зазначив він.

Як писав УНІАН, українські партизани у тилу ворожих російських окупантів допомагають ЗСУ наносити смертельні удари. Так, зокрема, за словами високопоставленого українського військового чиновника, партизани, до складу яких входять цивільні чи колишні солдати, надали інформацію, яка сприяла атаці ЗСУ на дві російські бази на Херсонщині.

Раніше американський Інститут вивчення війни виділив Мелітополь як центр партизанського руху. За інформацією міського голови Івана Федорова, з початку окупації місцеві патріоти провели понад 20 успішних операцій опору окупантам, пошкодили об'єкти критичної інфраструктури подвійного призначення, надали цінний масив військової інформації про дислокацію окупаційних військ українській розвідці та ліквідували більше сотні окупантів.

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