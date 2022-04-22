Російські окупанти не можуть зловити партизанів.

Жителі Мелітополя продовжують героїчний опір російським окупантам - у місті діють партизани, які знищують ворога.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

За його словами, з початком окупації мелітопольці чинять ворогу мирний опір. Коли росіяни в Мелітополі почали блокувати мирні мітинги, стріляти у мирних громадян і викрадати людей, зустрілися з новою формою опору – партизанами.

За даними розвідки, за час окупації міста підтверджено знищення 100 російських військових. За словами мера міста, окупанти намагаються знайти хоч когось, але не можуть, оскільки проти них весь Мелітополь.

Нагадаємо, Мелітополь перебуває в окупації російських військових з 1 березня.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня українська розвідка повідомляла про те, що рух опору Мелітополя ліквідував 70 окупантів. Серед ліквідованих були і кадировці. На тілах виявляли ножові та вогнепальні поранення. Росіяни намагаються приховати цей акт опору.

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