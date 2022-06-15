15 червня відбудеться зустріч у штаб-квартирі НАТО в рамках Контактної групи з підтримки України.

Україна має отримати більше важкої зброї від країн НАТО, аби протистояти вторгненню РФ, і саме це питання буде обговорюватися в форматі Контактної групи "Рамштайн" уже сьогодні, 15 червня.

Про це на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів семи країн НАТО заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Укрінформ".

"Україна має отримати більше важкого озброєння. Союзники по НАТО та партнери надали таку зброю, і нарощують ці зусилля. 15 червня відбудеться зустріч у штаб-квартирі НАТО в рамках Контактної групи з підтримки України, - це формат, який був започаткований на базі Рамштайн кілька місяців тому. Ця група зустрічається регулярно для координації зусиль союзників по НАТО та партнерів у наданні різних видів озброєння та військового обладнання, включаючи важкі озброєння для України. Вони повністю від цього залежать, щоб бути здатними протистояти жорстокому російському вторгненню", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що союзники по НАТО підтримують Україну вже багато років.

"Але ми маємо бути готовими до довгого продовження. Ми не можемо передбачати, як ця війна завершиться, але маємо бути готовими давати допомогу тривалий час, і це буде обговорюватися у Брюсселі", - додав генсек НАТО.

Своєю чергою прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив на пресконференції, що його країна разом із Німеччиною вже невдовзі будуть готові передати Україні 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, відразу після того, як українські екіпажі завершать тренування.

"Стосовно озброєння – дуже важливо, щоб Росія програла цю війну. Оскільки ми не можемо мати прямої конфронтації з використанням літаків або військ НАТО проти РФ, ми маємо забезпечити, щоб Україна могла вести цю війну, щоб вона мала доступ до всіх необхідних видів озброєння", - сказав Рютте.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Українська сторона зможе отримати військову техніку і озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над Росією, або просто віддати вцілілу техніку назад.

Експерти впевнені, що зброя по ленд-лізу, яку отримає Україна, радикально змінить співвідношення сил. Тому зараз Москва намагається використати можливість, і захопити ще більше територій на Донбасі.

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