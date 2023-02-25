Українські бійці вчаться знищувати російські дрони за допомогою великокаліберних кулеметів.

Нацгвардія продовжує вдосконалювати методи боротьби з іранськими дронами-камікадзе, які Росія використовує для ударів по українській тиловій інфраструктурі. Кадри навчань "мисливців на шахеди" показала прес-служба МВС.

Відзначається, що українські бійці досить швидко навчилися ефективно виявляти іранські безпілотники. Однак для цього потрібні постійні тренування.

"Військовослужбовці кулеметних розрахунків невпинно підвищують практичні вміння на заняттях, де обстановка максимально наближена до бойової. Адже на реальному рубежі буде чимало факторів, що впливають на роботу розрахунків", – розповів заступник командира бригади.

Відео дня

При підготовці розрахунків особлива увага приділяється теоретичним основам стрільби - способам ведення вогню на різних дистанціях, особливостям балістики тощо. Теоретичний матеріал закріплюється в ході практичних стрільб з великокаліберного кулемета по імітації повітряної цілі.

"Робота з цим зразком стрілецького озброєння надзвичайно актуальна. Чимало уваги ми присвятили і роботі за сценаріями різних типів бойової обстановки", – розповів один з бійців.

Іранські дрони в руках окупантів

Влітку минулого року Росія почала закуповувати в Ірані дрони-камікадзе "Шахед", які вже восени окупанти почали застосовувати для ударів по цивільній інфраструктурі України.

Спочатку ворог намагався пускати "Шахеди" хвилями, але пізніше тактику змінили – почали комбінувати пуски ракет і дронів, щоб обчислити позиції української ППО і по можливості виснажити її.

Нещодавно стало відомо, що Іран таємно передав Росії дрони-бомбардувальники, які значно перевершують ранні версії "Шахедів". На відміну від дронів-камікадзе ці апарати здатні повертатися на базу після нанесення удару.

Вас також можуть зацікавити новини: