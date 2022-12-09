Крім цього, артилерійські підрозділи Нацгвардії виконали близько 200 вогневих завдань.

Найманець з ПВК "Вагнера" потрапив у полон до Нацгвардійців на Донеччині.

Як зазначили у прес-службі Нацгвардії, "підрозділ розвідки НГУ, виконуючи завдання, взяв у полон вагнерівця" поблизу Авдіївки.

Крім цього, цього тижня артилерійські підрозділи Нацгвардії виконали близько 200 вогневих завдань з ураження сил і засобів противника на Харківському, Бахмутському, Запорізькому напрямках.

Відео дня

"У результаті інтенсивних бойових дій підрозділи Національної гвардії України на Бахмутському напрямку за тиждень знищили 2 танки, 4 БМП, 1 самохідну артилерійську установку, а також живу силу противника. У тісній взаємодії із ЗСУ визначені позиції було утримано", – розповіли в НГУ.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Авдіївка на Донеччині – на передовій з 2015 року. Місто було одним з перших місць, які зазнали нападу РФ в кінці лютого поточного року. У квітні росіяни відновили атаки по місту. З кінця лютого тут внаслідок атак росіян загинули і були поранені близько 50 осіб.

Міський голова Авдіївки Віталій Барабаш пояснював, що російські окупанти не можуть пройти промислову зону міста і захопити його, оскільки останні 8 років українські військові добудовували там укріплення.

На початку грудня НГУ розповідали, що Росія кинула на Бахмутський напрямок всі боєздатні частини своєї армії. Аналітики Інституту вивчення війни відзначали, що окупанти просуваються до Бахмута, при цьому йдуть в наступ в районі Авдіївка-Донецьк.

Вас також можуть зацікавити новини: