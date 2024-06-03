Воєнний злочинець служив у Русичі, а після початку повномасштабного вторгнення приєднався до регулярних військ Росії.

Аналітики проекту OSINT Бджоли та evocation.info встановили особу воєнного злочинця, який знущався над українськими військовополоненими у Харківській області.

Як повідомляють аналітики, до знущань над полоненими воїнами ЗСУ причетний російський лейтенант Олексій Кіпрін із позивним "Барс" — колишній товариш неонациста Олексія Мільчакова, командира підрозділу ДШРГ Русич.

"Нацист, язичник, воював разом з садистом Мільчаковим у складі ДШРГ Русич", - зазначили експерти. Відео дня

Кіпрін воював санітарним інструктором у Русичі проти України з 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення приєднався до регулярних військ Росії.

Воєнний злочинець отримав офіцерське звання і дослужився до командира штурмової роти. Нагороджений орденами мужності та георгіївським хрестом IV ступеня.

Кіпріна виховує двох малолітніх синів. Сім'я мешкає в місті Красноє Село біля Санкт-Петербурга.

Знущання над українськими військовополоненими на Харківщині – що відомо

Російські загарбники поширили у мережі відео зі знущаннями з українських військовополонених. На ньому можна побачити, як чотирьох військовополонених ведуть у колоні із зав'язаними очима. Чоловіків змушували співати пісню "Вставай, страна огромная". Їх били ногами, від чого один з полонених падав. Військовому погрожували вбивством, якщо він не встане, а потім один з окупантів стріляв біля його голови. На цьому відео завершувалося.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на це та заявив, що таке могло статися на Харківському напрямку.

"На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН, щоб вони задокументували факт знущання.

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