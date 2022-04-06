Національна поліція України відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій Російської Федерації.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Нацполіції.
Зазначається, що лінія за номером 0 894 201 867 працює цілодобово. Оператори готові надати необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання.
"Наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей. Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання", - зазначили в поліції.
Громадян просять використовувати цю телефонну лінію лише за призначенням, а з усіх інших питань звертатися за номерами поліції свого регіону.
Нагадаємо, у звільненій Бучі розпочали зачистку території від диверсантів та російських пособників. Вибухотехніки проводять огляд місць військових злочинів РФ та вилучають вибухонебезпечні предмети і боєприпаси, що не здетонували.