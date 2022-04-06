У звільнених від російських окупантів населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

Національна поліція України відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Нацполіції.

Зазначається, що лінія за номером 0 894 201 867 працює цілодобово. Оператори готові надати необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання.

"Наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей. Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання", - зазначили в поліції.

Громадян просять використовувати цю телефонну лінію лише за призначенням, а з усіх інших питань звертатися за номерами поліції свого регіону.

Нагадаємо, у звільненій Бучі розпочали зачистку території від диверсантів та російських пособників. Вибухотехніки проводять огляд місць військових злочинів РФ та вилучають вибухонебезпечні предмети і боєприпаси, що не здетонували.

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