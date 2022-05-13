Вони наголошують, що те, що відбувається на Азовсталі, - спроба кривавої помсти.

Другий, третій та п’ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко закликають світових лідерів допомогти врятувати захисників "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це йдеться у спільному зверненні президентів, опублікованому Петро Порошенком.

"Ми, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, – другий, третій і п'ятий президенти України, – звертаємось до керівників країн світу. До держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також до ООН. Просимо усіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу "Азовсталь" Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами", – йдеться у зверненні.

Президенти акцентують, що шокуюча жорстокість російських військових позбавлена сенсу, а Маріуполь практично вщент зруйнований російською армією.

Також вони наголошують, що те, що відбувається на Азовсталі, - спроба кривавої помсти.

"Батальйон "Азов", наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні. Але зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі. Закликаємо кожного з вас долучитися до того, щоби врятувати життя героїчних українців", - йдеться у зверненні.

Порятунок з "Азовсталі": що відомо

Як писав УНІАН, президент Зеленський заявив про роботу над другим етапом евакуації для порятунку медиків і поранених. А в Нацгвардії оголосити про підготовку процедури екстракції захисників міста.

11 травня, на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов зазначив, що зараз проведення операції з деблокування заводу "Азовсталь" потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

12 травня Туреччина пропонувала РФ евакуювати українських захисників Маріуполя через Бердянськ

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна хоче підписати документ про хід евакуації з заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

За її словами, на території заводу можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

Верещук також інформувала, що Україна веде переговори про евакуацію 38 важкопоранених (лежачих) бійців з "Азовсталі". Їх хочуть обміняти на полонених росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: