Справу кваліфікували як недбале ставлення до військової служби.

Кримінальну справу відкрили у зв'язку із загибеллю на фронті військовослужбовця Богдана Покітко. Винним загрожує до восьми років позбавлення волі.

За словами представника спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Юлії Шевченко, за даним фактом 20 лютого зареєстровано кримінальне провадження за статтею 425 Кримінального кодексу України.

"Це недбале ставлення до військової служби. Спецпрокурори встановлюють причетність осіб, ймовірна недбалість яких призвела до тяжких наслідків", – цитуває Шевченко видання Суспільне.

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При цьому вона зазначила, що максимальний термін покарання, передбачений санкцією статті, - від п'ять до восьми років позбавлення волі.

Скандал через загибель Богдана Покітка на фронті - що відомо

Про кричущий випадок розповіла волонтер Оксана Огородник. За її словами, жителю Тернополя Богдану Покитку вручили повістку на вулиці і нібито відправили на фронт без підготовки. У свою чергу родичі загиблого повідомили, військовий до відправки на фронт один раз був на полігоні.

12 лютого солдата перевели в нове місце проходження служби, де він загинув в результаті бойових дій 16 лютого.

Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що направить запити до компетентних органів для з'ясування обставин загибелі Покитка.

20 лютого Тернопільський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки пообіцяв провести службову перевірку із-за загибелі мобілізованого.

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