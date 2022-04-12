Росія відправляє на схід України багато техніки, її помітили в Ростовській області.

На тлі інформації про масштабний наступ окупантів на Донбас, Росія направила у бік східних регіонів України велику колону військової техніки. Її помітили в Ростовській області.

Про це повідомляє CNN.

Видання проаналізувало відео, яке днем раніше з'явилося в соціальних мережах. На ньому була зображена велика колона російської військової техніки. Вона перебувала біля Матвєєва Кургану, населеного пункту в Ростовській області.

"Видно, що машини дивляться на північний захід, у бік Донбасу", - повідомляє CNN.

Росія продовжує накопичувати сили на Донбасі і біля його кордонів. Видання також наводить слова радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, який вчора сказав, що битва за Донбас де-факто вже почалася.

Наступ РФ на Донбас: що відомо

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що протягом наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої. Саме вони і визначать долю наступної фази війни.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори Президентів України і Росії можуть відбутися після бойового зіткнення на Донбасі, в якому Київ налаштований на перемогу. Експерти і розвідники підтверджували, що РФ готує масштабний наступ на Донбас, а глава Луганської ОВА Сергій Гайдай закликає людей швидше евакуюватися в безпечне місце.

Після цього Арестович заявив, що Росія вже почала наступ на Донбас, йде перший етап. Окупанти намагатимуться проводити наступ одночасно з півночі і з півдня, вважає радник глави ОП.

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