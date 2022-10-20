Для виконання відповідних цілей противник зосередив у Південнобузькому операційному районі близько 45 батальйонно-тактичних груп.

Наразі завданням номер один для Росії є стримування українського контрнаступу на півдні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Він повідомив, що за даними розвідки, завданням номер один для збройних сил РФ у найближчу перспективу є утримання фронту та зупинка українського контрнаступу на Херсонському напрямку. Таке завдання ворог планує вирішити за рахунок першої хвилі часткової мобілізації та шляхом збільшення кількості угруповань збройних сил на правобережжі Дніпра.

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За інформацією Громова, сьогодні для стримування просування українських військ на Південнобузькому операційному напрямку противник зосередив до 45 батальйонно-тактичних груп. При цьому ворог постійно намагається відновити переправи через річку Дніпро.

Наступ ЗСУ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Запорізькій області ЗСУ знищили 15 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку ворог продовжує облаштовувати оборонні позиції. І для стримування контрнаступу наших військ обстрілює населені пункти вздовж усієї лінії зіткнення.

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