У Запорізькій області знищили близько 15 одиниць ворожого озброєння та військової техніки, поділилися у Генштабі армії України.

Протягом кількох днів у Запорізькій області внаслідок ударів, завданих українськими воїнами, отримали поранення близько 150 російських загарбників.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За уточненою інформацією, в результаті ударів Сил оборони протягом останніх днів, підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області - до 150 військовослужбовців поранено та знищено близько 15 одиниць озброєння і військової техніки", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація під час війни з Росією на Запорізькому напрямку - важливі новини

РФ унаслідок повномасштабного вторгнення захопила, зокрема, низку населених пунктів у Запорізькій області та вже назвала їх "своїми".

ЗСУ дають гідну відсіч супротивнику і наприкінці серпня почали контрнаступальні дії на різних напрямках фронту.

Вранці 20 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники не вели активні наступальні дії на Запорізькому напрямку, однак у цьому регіоні обстріляли низку населених пунктів.

Варто зазначити, що станом на 20 жовтня в Україні вже ліквідували 66 650 супротивників та, зокрема, 2 567 ворожих танків та 1 646 артсистем.

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