Наразі функціонує оперативна система оповіщення людей.

Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА, на тлі чуток про ймовірні наміри Росії наступати на Київ розповів про план на випадок такого сценарію.

В інтерв'ю "Укрінформу" він розповів, що на сьогодні відбуваються навчання щодо захисту української столиці.

Також Поровозник заспокоїв, що такого, як було 24 лютого 2022 року, більше не буде, адже є система оповіщення людей, працівники комунальних служб та засоби масової інформації. У разі загрози буде проведено евакуацію вразливих верств населення.

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"До речі, ці плани є не тільки на випадок війни, такі плани передбачаються і розробляються на будь-які випадки техногенних або інших катастроф", - наголосив перший заступник голови КМДА.

Навчання захисників у Києві

Напередодні у столиці провели планові навчання з розгортання так званих "сплячих блокпостів" та їхнього перетворення на опорні пункти. Представники поліції спільно із бійцями Нацгвардії та представниками інших військових формувань відпрацювали на блокпостах перевірку документів водіїв та здійснили огляд автотранспорту.

Правоохоронці разом з військовими тренувалися за лічені години розгортати блокпости, які тимчасово не використовувалися, та встановлювати нові інженерні захисні споруди.

Нагадаємо, у ЗМІ постійно циркулюють повідомлення про те, що Росія може піти у повторний наступ на Київ. Вторгнення з території Білорусі в українській владі вважають малоймовірним.

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