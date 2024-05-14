Ворогу не вистачає ресурсів, щоб проламати українську оборону, каже він.

Загострення на Харківщині не позначилось на діях російських окупантів в районі міста Часів Яр, окупантам не вистачає ресурсів, щоб проламати українську оборону.

Про це розповів заступник командиру другого штурмового батальйону 5-ї Окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко в ефірі телемарафону. "Ситуація довкола Часового Яру не змінюється. Лінія фронту не просувається в ту чи іншу сторону. Противник, скажімо так, не намагається шукати нових якихось способів чи напрямків для своїх атак",- зазначив він.

Тарасенко додав, що "деяке послаблення наступального пориву" окупантів, скоріше за все, пов’язано з великими втратами РФ біля Часового Яру. "І з недостатністю ресурсів для того, щоб проламати досить надійну оборону Збройних Сил в цьому районі", - підкреслив військовий.

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Також він зазначив, що наразі запасу снарядів вистачає, щоб зупиняти росіян. "Його завжди недостатньо, про це скаже будь-який артилерист. Загалом результат каже про те, що на мінімальній межі, але є чим стримувати противника. Звісно, дефіцит деяких калібрів на радянські міномети, міномети різних систем, однак компенсуємо FPV- ронами, скидами, вкрай якісною роботою наших пілотів", - додав Тарасенко.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 12 травня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що війська РФ продовжують штурми біля Часового Яру та Красногорівки.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що протягом останньої доби на лінії фронту відбулося близько 140 бойових зіткнень. На Харківському напрямку їхня кількість зросла до 13. Також повідомлялося, що в Донецькій області підрозділи Сил оборони збили російський літак Су-25.

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