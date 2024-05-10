У Генштабі стверджують, що Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах.

На даний час на Харківщині тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території нашої держави. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. В свою чергу ворог застосовує піхоту та техніку.

"Також наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве", - сказано у повідомленні.

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У Генштабі стверджують, що Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах.

"Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону. Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані, - додали там.

Наступ на Харківщині - деталі

Вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

Російські війська спробували розширити операції проти України у Харківській області. Україна розуміє обсяг сил РФ і бачить її задум, заявив президент України Володимир Зеленський.

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