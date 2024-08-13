Зараз спостерігається сильний опір в напрямку Курська.

Просування українських військ на території Курської області РФ ускладнене опором в напрямку обласного центру. Про це пише "Суспільне".

Як розповіли джерела серед військових, які беруть участь в Курській операції, на деяких рубежах Сили оборони будуть окопуватися. Також підтверджено взяття під контроль міста Суджа. Проте промисловий район цього населеного пункту ще не перевірили.

Найближчим часом має зʼявитися офіційне підтвердження того, що Суджа перебуває під контролем ЗСУ. Зазначається, що також військові вже пройшли населені пункти Колмаков, Мартинівку, Русскоє Порєчноє, Погребки. Місцевих мешканців небагато, і вони "трохи обурюються" діям ЗСУ, розповіло джерело "Суспільного".

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"У селах пробують партизанити зі зброї для полювання. Зараз сильний опір в напрямку Курська. Відповідно, вже просування ускладнене", – сказав співрозмовник.

Бої в Курській області: важливі новини

На тлі української операції в Курській області РФ почала виводити підрозділи з України. Крім того, розпочалася "демілітаризація" Калінінграда, повідомив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у доповіді Володимиру Зеленському, що зараз під контролем України перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

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