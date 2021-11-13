БПЛА застосовуватимуть для захисту незалежності країни, зазначив міністр оборони.

Наступного року Україна додатково придбає безпілотники Bayraktar для потреб Збройних Сил.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час робочої поїздки до району проведення операції Об’єднаних сил, повідомили в Міноборони.

"Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для облаштування Bayraktar. Ми ще додатково плануємо придбати їх у наступному році. Але це будуть українські Bayraktar, підкреслюю. Тобто виготовлені у Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних сил України. Вони будуть застосовуватися, оскільки ми маємо боронити нашу незалежність, у тому числі, відповідно до 51 статті статуту ООН", - зазначив він.

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Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що Збройні сили перебувають у постійній готовності до застосування ударного дрона в разі провокативних дій з боку збройних формувань Росії.

"Ми до цього йшли не один день і не два, готувалися, напрацьовуємо тактику застосування, напрацьовуємо методику. Попереду ще дуже багато цікавої для нас роботи", - сказав Залужний.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Українські військові вперше проти артилерії російських найманців змушені були застосувати безпілотник Bayraktar.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що в нашій державі можуть розпочати власне виробництво безпілотників Bayraktar - таких, які раніше закупили в Туреччині. Також є плани відкриття центру розвитку і ремонту цих безпілотних летальних апаратів. Це передбачено меморандумом між вітчизняним Міноборони та компанією Baykar.

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Автор: Леся Лещенко