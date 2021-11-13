Наступного року Україна додатково придбає безпілотники Bayraktar для потреб Збройних Сил.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час робочої поїздки до району проведення операції Об’єднаних сил, повідомили в Міноборони.
"Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для облаштування Bayraktar. Ми ще додатково плануємо придбати їх у наступному році. Але це будуть українські Bayraktar, підкреслюю. Тобто виготовлені у Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних сил України. Вони будуть застосовуватися, оскільки ми маємо боронити нашу незалежність, у тому числі, відповідно до 51 статті статуту ООН", - зазначив він.
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Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що Збройні сили перебувають у постійній готовності до застосування ударного дрона в разі провокативних дій з боку збройних формувань Росії.
"Ми до цього йшли не один день і не два, готувалися, напрацьовуємо тактику застосування, напрацьовуємо методику. Попереду ще дуже багато цікавої для нас роботи", - сказав Залужний.
Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Українські військові вперше проти артилерії російських найманців змушені були застосувати безпілотник Bayraktar.
Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що в нашій державі можуть розпочати власне виробництво безпілотників Bayraktar - таких, які раніше закупили в Туреччині. Також є плани відкриття центру розвитку і ремонту цих безпілотних летальних апаратів. Це передбачено меморандумом між вітчизняним Міноборони та компанією Baykar.
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